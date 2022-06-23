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Макрон впервые прокомментировал разочаровывающие результаты выборов во Франции

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 16:12
Макрон впервые прокомментировал разочаровывающие результаты выборов во Франции - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA-EFE/MICHEL SPINGLER)

Французский президент Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал результаты парламентских выборов, где его центристская партия утратила парламентское большинство и теперь не сможет принимать законы без договоренностей с оппозицией, напомнили в RFI.

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Он признал в телеобращении на национальных каналах, что выборы подсветили социальные проблемы во Франции, но призвал оппозицию "оставить внутреннюю борьбу" и "выйти за пределы политики". Как выразился Макрон, "вместе нам придется научиться новому способу управления и принятия законов".

Президент страны заявил, что оппозиционные партии дали понять о своей готовности работать с его правительством "по основным темам".

"Они готовы продвигаться вперед по основным темам, таким как уровень и качество жизни, рабочие места, энергетика, климат и здравоохранение", – сказал Макрон.

СПРАВКА. 19 июня во втором туре парламентских выборов во Франции победил альянс Ensemble! Макрона, но результат не даст ему сформировать абсолютное большинство в Национальной ассамблее. Ранее у альянса Макрона было 345 мест, сейчас – 245. Президенту нужно было 289 мест, чтобы получить большинство и продолжать свои реформы. Ему будет сложнее выполнить обещания вроде повышения покупательной способности, снижения налогов и повышения минимального пенсионного возраста с 62 до 65 лет. Партия Республиканцы, которая была наиболее вероятным кандидатом на коалицию с Ensemble!, останется в оппозиции

Французский президент исключил создание "правительства национального единства": по его словам, сейчас такой шаг "не оправдан".

По словам Макрона, летом в парламенте представят неотложные законопроекты, особенно направленные на смягчение последствий инфляции и роста цен на энергоносители.

Он призвал оппозицию как можно быстрее "со всей прозрачностью разъяснить, как далеко они готовы зайти" в своей поддержке таких мер, которые, по его словам, не будут финансироваться за счет более высоких налогов.

Президент резюмировал, что сам был переизбран в апреле "на платформе амбициозных реформ", которые рассчитывал провести, и парламентский тупик должен привести "не к застою, а к диалогу и готовности слушать друг друга".

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Евгений Пилипенко
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