Макрон впервые прокомментировал разочаровывающие результаты выборов во Франции
Французский президент Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал результаты парламентских выборов, где его центристская партия утратила парламентское большинство и теперь не сможет принимать законы без договоренностей с оппозицией, напомнили в RFI.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он признал в телеобращении на национальных каналах, что выборы подсветили социальные проблемы во Франции, но призвал оппозицию "оставить внутреннюю борьбу" и "выйти за пределы политики". Как выразился Макрон, "вместе нам придется научиться новому способу управления и принятия законов".
Президент страны заявил, что оппозиционные партии дали понять о своей готовности работать с его правительством "по основным темам".
"Они готовы продвигаться вперед по основным темам, таким как уровень и качество жизни, рабочие места, энергетика, климат и здравоохранение", – сказал Макрон.
Французский президент исключил создание "правительства национального единства": по его словам, сейчас такой шаг "не оправдан".
По словам Макрона, летом в парламенте представят неотложные законопроекты, особенно направленные на смягчение последствий инфляции и роста цен на энергоносители.
Он призвал оппозицию как можно быстрее "со всей прозрачностью разъяснить, как далеко они готовы зайти" в своей поддержке таких мер, которые, по его словам, не будут финансироваться за счет более высоких налогов.
Президент резюмировал, что сам был переизбран в апреле "на платформе амбициозных реформ", которые рассчитывал провести, и парламентский тупик должен привести "не к застою, а к диалогу и готовности слушать друг друга".
- 13 июня Макрон заявил, что Франция вошла в период военной экономики.
- 16 июня он назвал условие для поездки в Россию.
Читайте также: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис в Ирпене. Квартету евролидеров показали разрушения
Комментарии