Придется договариваться. Республиканцы отказываются от коалиции с партией Макрона

Французская партия Республиканцы, которая была наиболее вероятным кандидатом на коалицию с партией президента Эмманюэля Макрона Ensemble!, останется в оппозиции. Об этом заявил глава партии Кристиан Жакоб, сообщает TF1 Info.

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По словам Жакоба, Республиканцы "добились очень хороших результатов во втором туре".

"Мы агитировали в оппозиции, мы в оппозиции, и останемся в оппозиции, все предельно ясно. Это будет, как мы всегда делали, конструктивная, но настоящая оппозиция Эмманюэлю Макрону, который все разрушил. Его пятилетний срок был полным провалом", — заявил Жакоб.

Таким образом, президентская партия не получит абсолютного большинства, и ему придется иметь дело с другими политическими силами.

Альянс Ensemble! президента Эмманюэля Макрона победил на парламентских выборах во Франции, второй тур которых состоялся 19 июня. Однако его результат не позволяет сформировать абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

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Мария Макуха

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