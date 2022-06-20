Придется договариваться. Республиканцы отказываются от коалиции с партией Макрона
Французская партия Республиканцы, которая была наиболее вероятным кандидатом на коалицию с партией президента Эмманюэля Макрона Ensemble!, останется в оппозиции. Об этом заявил глава партии Кристиан Жакоб, сообщает TF1 Info.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Жакоба, Республиканцы "добились очень хороших результатов во втором туре".
"Мы агитировали в оппозиции, мы в оппозиции, и останемся в оппозиции, все предельно ясно. Это будет, как мы всегда делали, конструктивная, но настоящая оппозиция Эмманюэлю Макрону, который все разрушил. Его пятилетний срок был полным провалом", — заявил Жакоб.
Таким образом, президентская партия не получит абсолютного большинства, и ему придется иметь дело с другими политическими силами.
- Альянс Ensemble! президента Эмманюэля Макрона победил на парламентских выборах во Франции, второй тур которых состоялся 19 июня. Однако его результат не позволяет сформировать абсолютное большинство в Национальной ассамблее.
Читайте также: Франция вошла в период военной экономики – Макрон
Комментарии