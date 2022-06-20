UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Придется договариваться. Республиканцы отказываются от коалиции с партией Макрона

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 10:24
Придется договариваться. Республиканцы отказываются от коалиции с партией Макрона - Фото
Парламент Франции (Фото — assemblee-nationale.fr)

Французская партия Республиканцы, которая была наиболее вероятным кандидатом на коалицию с партией президента Эмманюэля Макрона Ensemble!, останется в оппозиции. Об этом заявил глава партии Кристиан Жакоб, сообщает TF1 Info.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Жакоба, Республиканцы "добились очень хороших результатов во втором туре".

"Мы агитировали в оппозиции, мы в оппозиции, и останемся в оппозиции, все предельно ясно. Это будет, как мы всегда делали, конструктивная, но настоящая оппозиция Эмманюэлю Макрону, который все разрушил. Его пятилетний срок был полным провалом", — заявил Жакоб.

Таким образом, президентская партия не получит абсолютного большинства, и ему придется иметь дело с другими политическими силами.

  • Альянс Ensemble! президента Эмманюэля Макрона победил на парламентских выборах во Франции, второй тур которых состоялся 19 июня. Однако его результат не позволяет сформировать абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

Читайте также: Франция вошла в период военной экономики – Макрон

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы франция эмманюэль макрон национальная ассамблея Кристиан Жакоб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 