МИД Беларуси заявил о готовности организовать нормандскую встречу

Владимир Макей (фото - facebook/belarusmfa)

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявляют о готовности организовать и провести встречу для урегулирования ситуации в Донбассе, в том числе - в нормандском формате. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей, пишет БелТА.

Отвечая на вопрос, планируется ли участие Беларуси в организации очередной встречи лидеров стран нормандской четверки, министр отметил, что подобных заявок от зарубежных партнеров Минск пока не получал.

"Мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы конфликт в Украине был завершен как можно скорее, в том числе мы готовы обеспечить встречи в любых форматах, если к нам поступят соответствующие запросы", - заверил он.

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