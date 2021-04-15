МИД Британии вызвал посла РФ из-за "злонамеренной деятельности России"

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла в связи с глубокой обеспокоенностью по поводу "злонамеренной деятельности России", включая кибератаки, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооруженных сил вблизи украинской границы и во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Представитель МИД Филип Бартон, сказал российскому послу, что правительство Великобритании глубоко обеспокоено "злонамеренным поведением российского государства". Он ясно дал понять, что Великобритания поддерживает новые санкции США против РФ, сообщили в министерстве.

Он проинформировал посла, что Великобритания продолжит работу с союзниками по противодействию "злонамеренным операциям российских спецслужб".

"Бартон также выразил обеспокоенность Великобритании по поводу наращивания российских вооруженных сил у границы с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Эти дестабилизирующие действия опасны. России необходимо прекратить свои провокации и снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами", – говорится в сообщении.

Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России.

В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не рассматривать "маневры" своих вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии.

Польша признала персонами нон грата трех сотрудников посольства России — они действовали во вред республике.







Вадим Ребрина

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