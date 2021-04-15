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МИД Британии вызвал посла РФ из-за "злонамеренной деятельности России"

15.04.2021, 22:41
МИД Британии вызвал посла РФ из-за
Фото: Flickr Европарламента

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла в связи с глубокой обеспокоенностью по поводу "злонамеренной деятельности России", включая кибератаки, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооруженных сил вблизи украинской границы и во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Представитель МИД Филип Бартон, сказал российскому послу, что правительство Великобритании глубоко обеспокоено "злонамеренным поведением российского государства". Он ясно дал понять, что Великобритания поддерживает новые санкции США против РФ, сообщили в министерстве.

Он проинформировал посла, что Великобритания продолжит работу с союзниками по противодействию "злонамеренным операциям российских спецслужб".

"Бартон также выразил обеспокоенность Великобритании по поводу наращивания российских вооруженных сил у границы с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Эти дестабилизирующие действия опасны. России необходимо прекратить свои провокации и снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами", – говорится в сообщении.

  • Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России.
  • В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности".
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не рассматривать "маневры" своих вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии. 
  • Польша признала персонами нон грата трех сотрудников посольства России — они действовали во вред республике. 



Вадим Ребрина
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Россия Великобритания Донбасс МИД Крым
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