МИД Германии: Если Лукашенко не изменит курс, ЕС отреагирует

Хайко Маас призвал режим в Минске немедленно освободить оппозиционерку Марию Колесникову

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что если Александр Лукашенко "не изменит курс", то Евросоюз "отреагирует". Об этом он сказал в интервью Bild.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы неоднократно просили Лукашенко вступить в диалог со всеми национальными силами. Этого не произошло, наоборот: против оппозиции, которая хочет диалога, катится одна волна репрессий за другой. Это неправильное направление", - сказал Маас.

"Если Лукашенко не изменит курс, мы в ЕС отреагируем", - добавил он

Также Маас призвал режим в Минске немедленно освободить оппозиционерку Марию Колесникову.

"Непрекращающиеся аресты и репрессии, в том числе и прежде всего в отношении членов Координационного совета, недопустимы", - сказал глава МИД Германии.

Члена президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую 24 августа задержали в Минске, спецслужбы в ночь на 5 сентября вывезли из Беларуси. Сейчас она находится в Польше.

Примерно таким же образом ранее власти Беларуси вынудили покинуть страну кандидата в президенты Светлану Тихановскую

еизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Сегодня, 7 сентября, около 10:00 утра в центре столицы Беларуси похитили члена Координационного совета и главного оратора протестов в стране Марию Колесникову. Н







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.