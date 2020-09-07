МИД Германии: Если Лукашенко не изменит курс, ЕС отреагирует
Хайко Маас призвал режим в Минске немедленно освободить оппозиционерку Марию Колесникову
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что если Александр Лукашенко "не изменит курс", то Евросоюз "отреагирует". Об этом он сказал в интервью Bild.
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"Мы неоднократно просили Лукашенко вступить в диалог со всеми национальными силами. Этого не произошло, наоборот: против оппозиции, которая хочет диалога, катится одна волна репрессий за другой. Это неправильное направление", - сказал Маас.
"Если Лукашенко не изменит курс, мы в ЕС отреагируем", - добавил он
Также Маас призвал режим в Минске немедленно освободить оппозиционерку Марию Колесникову.
"Непрекращающиеся аресты и репрессии, в том числе и прежде всего в отношении членов Координационного совета, недопустимы", - сказал глава МИД Германии.
- Члена президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую 24 августа задержали в Минске, спецслужбы в ночь на 5 сентября вывезли из Беларуси. Сейчас она находится в Польше.
- Примерно таким же образом ранее власти Беларуси вынудили покинуть страну кандидата в президенты Светлану Тихановскую.
- Сегодня, 7 сентября, около 10:00 утра в центре столицы Беларуси похитили члена Координационного совета и главного оратора протестов в стране Марию Колесникову. Неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.
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