Мигранты на границе ЕС. Франция обвинила "семью Лукашенко" в торговле людьми
В МИД Франции обвинили "семью" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организованной "торговле" нелегалами с Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщает CNews.
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"Эта торговля людьми организована непосредственно семьей Лукашенко с третьими странами с помощью коммерческих рейсов и организованных туров", – заявил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.
Бон не называл конкретных имен, но добавил, что Лукашенко хочет "заманить ЕС в ловушку". По мнению дипломата, цель Лукашенко – "ослабление и разделение Европейского Союза".
Госсекретарь также критиковал действия Польши и Литвы, которые строят стену на границе с Беларусью и ввели чрезвычайное положение в приграничных регионах.
По словам Бона, к переправке мигрантов также причастны Турция и ОАЭ.
- С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- 7 октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал привлечь к ответственности в международном суде Лукашенко.
- 10 октября СМИ сообщали, что власти Германии расследуют причастность Лукашенко к контрабанде людьми – организации нелегальной миграции. А 18 октября глава МИД Германии Хайко Маас назвал Лукашенко "главой государственной сети контрабандистов".
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