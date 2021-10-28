Мигранты на границе ЕС. Франция обвинила "семью Лукашенко" в торговле людьми

В МИД Франции обвинили "семью" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организованной "торговле" нелегалами с Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщает CNews.

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"Эта торговля людьми организована непосредственно семьей Лукашенко с третьими странами с помощью коммерческих рейсов и организованных туров", – заявил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

Бон не называл конкретных имен, но добавил, что Лукашенко хочет "заманить ЕС в ловушку". По мнению дипломата, цель Лукашенко – "ослабление и разделение Европейского Союза".

Госсекретарь также критиковал действия Польши и Литвы, которые строят стену на границе с Беларусью и ввели чрезвычайное положение в приграничных регионах.

По словам Бона, к переправке мигрантов также причастны Турция и ОАЭ.

СПРАВКА. У Лукашенко трое сыновей. Двое старших, Виктор и Дмитрий, занимают государственные должности: Виктор – помощник президента по национальной безопасности и член Совета Безопасности Беларуси, а Дмитрий – председатель центрального совета "Президентского спортивного клуба".

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Елизавета Кумбер

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