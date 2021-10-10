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Власти Германии расследуют причастность Лукашенко к контрабанде людьми – BILD

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2021, 18:31
Власти Германии расследуют причастность Лукашенко к контрабанде людьми – BILD - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Власти Германии расследуют причастность диктатора Беларуси Александра Лукашенко к контрабанде людьми – организации нелегальной миграции. Об этом сообщает BILD am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

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Как отмечается, только в пятницу, 8 октября, федеральная полиция обнаружила 291 несанкционированный переход на немецко-польской границе. Большинство нарушителей – молодые люди из Ирака и Сирии.

По статистике немецкой полиции, с августа через Беларусь в Германию прибыло почти 4000 беженцев, за первую неделю октября их было 1183, и эта тенденция усиливается.

Сообщается, что власти Германии понимают, что Лукашенко, добиваясь отмены санкций, пытается шантажировать Европу посредством организованной государством контрабанды людей.

Согласно информации BILD am Sonntag, немецкие власти сейчас расследуют дело против Лукашенко как высокопоставленного контрабандиста.

Как сообщается, путешествие в Германию для беженцев начинается в аэропортах Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция), а с середины сентября – Дамаска. (Сирия) – они едут с беларускими студенческими визами.

По прибытии в Минск местные пограничники отвозят людей в основном к польской границе – в места, где нет патрулей польских пограничников. Оказавшись в ЕС, мигранты направляются в Германию.

По данным журналистов, мигрантов платят беларуским властям за пособничество в нелегальном пересечении границы около 4000 евро.

Читайте также: Беларуские пограничники обстреляли польских солдат — погранслужба Польши

Наталия Медведева
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Германия беларусь мигранты александр лукашенко контрабанда
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