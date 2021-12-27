Министр госбезопасности Британии назвал Россию враждебной страной

Россия является одной из враждебных стран для Великобритании. Об этом в интервью The Telegraph заявил британский министр госбезопасности Дэмиан Хайндс.

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На просьбу перечислить наиболее враждебные страны для Британии он назвал Россию, Китай и Иран.

По его словам, эти страны обладают большим человеческим потенциалом, имеют широкое присутствие в киберпространстве и могут развертывать силы в любом масштабе.

Министр отметил, что эти государства запускают информационные спецоперации и могут действовать различными способами.

Хайндс перечислил эти страны, чтобы подчеркнуть необходимость обновить британское законодательство об иностранных шпионах, которое в некоторых частях не менялось более века.

После этого он добавил, что четвертая враждебная страна в поле зрения Великобритании – это Северная Корея.

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Марк Сировой

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