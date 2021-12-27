Министр госбезопасности Британии назвал Россию враждебной страной
Россия является одной из враждебных стран для Великобритании. Об этом в интервью The Telegraph заявил британский министр госбезопасности Дэмиан Хайндс.
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На просьбу перечислить наиболее враждебные страны для Британии он назвал Россию, Китай и Иран.
По его словам, эти страны обладают большим человеческим потенциалом, имеют широкое присутствие в киберпространстве и могут развертывать силы в любом масштабе.
Министр отметил, что эти государства запускают информационные спецоперации и могут действовать различными способами.
Хайндс перечислил эти страны, чтобы подчеркнуть необходимость обновить британское законодательство об иностранных шпионах, которое в некоторых частях не менялось более века.
После этого он добавил, что четвертая враждебная страна в поле зрения Великобритании – это Северная Корея.
- Великобритания неоднократно предупреждала Россию, что ее ждут серьезные последствия в случае нового вторжения в Украину.
- По данным NYT, Великобритания и США отправили в Украину киберэкспертов, чтобы противостоять возможным кибератакам Кремля.
- В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал весьма маловероятной отправку в Украину британских войск для защиты от возможного нового вторжения Росcии.
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