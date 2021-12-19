Минобороны Британии: Маловероятно, что кто-то отправит войска в Украину и бросит вызов РФ
Отправка в Украину британских войск для защиты от возможного нового вторжения Росcии – весьма маловероятна. Об этом в интервью The Spectator заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
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"Это факт, что она (Украина, – ред.) не является членом НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России при этом сценарии (вторжении, – ред.). Мы не должны дурачить людей", – сказал он.
В издании отмечают, что ранее Уоллес неоднозначно относился к возможной отправке военных в Украину и заявлял о возможности использования "оборонного потенциала" против России.
По мнению журналистов, Британия последовала примеру США, чей президент Джо Байдена заявил – отправка американских войск для защиты Украины не обсуждается.
При этом сам Уоллес отметил, что Великобритания еще не начала помогать Украине летальным вооружением. Однако он также заверил – Лондон "постоянно изучает все варианты".
- В ноябре издание The Mirror сообщало о якобы готовности Британии отправить в Украину 600 военных для защиты от РФ. Однако глава МИД Кулеба назвал это "лишь публикацией".
- Министр обороны Резников заявил, что Украина будет воевать сама в случае нового вторжения РФ, но ей нужно наступательное вооружение от НАТО.
- По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- Россия предлагает западу "гарантии безопасности", в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от ее требований.
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