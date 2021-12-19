Минобороны Британии: Маловероятно, что кто-то отправит войска в Украину и бросит вызов РФ

Отправка в Украину британских войск для защиты от возможного нового вторжения Росcии – весьма маловероятна. Об этом в интервью The Spectator заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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"Это факт, что она (Украина, – ред.) не является членом НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России при этом сценарии (вторжении, – ред.). Мы не должны дурачить людей", – сказал он.

В издании отмечают, что ранее Уоллес неоднозначно относился к возможной отправке военных в Украину и заявлял о возможности использования "оборонного потенциала" против России.

По мнению журналистов, Британия последовала примеру США, чей президент Джо Байдена заявил – отправка американских войск для защиты Украины не обсуждается.

При этом сам Уоллес отметил, что Великобритания еще не начала помогать Украине летальным вооружением. Однако он также заверил – Лондон "постоянно изучает все варианты".

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Марк Сировой

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