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Минобороны Британии: Маловероятно, что кто-то отправит войска в Украину и бросит вызов РФ

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2021, 07:40
Минобороны Британии: Маловероятно, что кто-то отправит войска в Украину и бросит вызов РФ - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Отправка в Украину британских войск для защиты от возможного нового вторжения Росcии – весьма маловероятна. Об этом в интервью The Spectator заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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"Это факт, что она (Украина, – ред.) не является членом НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России при этом сценарии (вторжении, – ред.). Мы не должны дурачить людей", – сказал он.

В издании отмечают, что ранее Уоллес неоднозначно относился к возможной отправке военных в Украину и заявлял о возможности использования "оборонного потенциала" против России.

По мнению журналистов, Британия последовала примеру США, чей президент Джо Байдена заявил – отправка американских войск для защиты Украины не обсуждается.

При этом сам Уоллес отметил, что Великобритания еще не начала помогать Украине летальным вооружением. Однако он также заверил – Лондон "постоянно изучает все варианты".

Читайте также: Путин выдвинул требования к НАТО и США. Как он срывает сотрудничество Украины с Альянсом.

Марк Сировой
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Бен Уоллес иностранные войска войска россии вторжение министр обороны Великобритании
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