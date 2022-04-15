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Министр обороны Словакии: Путин – Гитлер, Украина буквально борется за наше будущее

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 10:59
Министр обороны Словакии: Путин – Гитлер, Украина буквально борется за наше будущее - Фото
Ярослав Над (фото — Facebook-страница чиновника)

Министр обороны Словакии считает, что президент российских оккупантов Владимир Путин – современный вариант лидера нацистов XX века Адольфа Гитлера. Об этом Ярослав Над сказал в интервью The New York Times, заверив, что Братислава продолжит поддерживать Украину.

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Путин, по его словам, "равняется Гитлеру" и должен быть остановлен в Украине, прежде чем начнет посягать на территории дальше на Запад: "Украина буквально борется за наше будущее".

"Россия убивает тысячи людей в Украине, и я не собираюсь подсчитывать голоса, которые я потеряю (или приобрету) на основании решений правительства о помощи [ВСУ]. Единственное, на что я рассчитываю, – это жизни, которые мы можем спасти в Украине", – сказал Надь.

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Он отметил, что до полномасштабного вторжения России в Украину "было бы немыслимо" отправлять на восток столько вооружений, но сейчас "парадигма совершенно другая", а Словакия "стала прифронтовой страной с войной на границе".

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Евгений Пилипенко
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