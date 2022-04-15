Министр обороны Словакии: Путин – Гитлер, Украина буквально борется за наше будущее

Министр обороны Словакии считает, что президент российских оккупантов Владимир Путин – современный вариант лидера нацистов XX века Адольфа Гитлера. Об этом Ярослав Над сказал в интервью The New York Times, заверив, что Братислава продолжит поддерживать Украину.

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Путин, по его словам, "равняется Гитлеру" и должен быть остановлен в Украине, прежде чем начнет посягать на территории дальше на Запад: "Украина буквально борется за наше будущее".

"Россия убивает тысячи людей в Украине, и я не собираюсь подсчитывать голоса, которые я потеряю (или приобрету) на основании решений правительства о помощи [ВСУ]. Единственное, на что я рассчитываю, – это жизни, которые мы можем спасти в Украине", – сказал Надь.

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Он отметил, что до полномасштабного вторжения России в Украину "было бы немыслимо" отправлять на восток столько вооружений, но сейчас "парадигма совершенно другая", а Словакия "стала прифронтовой страной с войной на границе".

11 апреля 2022 года в ЕС сообщили, что все 27 стран блока поддержали поставки оружия Украине, в том числе Венгрия и Болгария.

В ЦРУ не исключают, что Путин от отчаяния может приказать применить ядерное оружие.

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Евгений Пилипенко

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