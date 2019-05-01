Министр обороны Великобритании отправлен в отставку

Гэвин Уильямсон (фото - EPA) Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон был уволен после расследования утечки информации из Совета национальной безопасности. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что премьер-министр Тереза Мэй "потеряла уверенность в его способности работать "на своей должности".

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Расследование было вызвано сообщениями о возможной утечке информации с закрытых переговоров, на которых обсуждались перспективы сотрудничества с китайской компанией Huawei в создании сетей 5G.

Уильямсон был министром обороны Великобритании с 2017 года.

24 апреля ​​Мэй подписала соглашение, предоставляющее китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei помогать Великобритании в создании "неосновных" частей инфраструктуры 5G страны, включая антенны и другие сетевые компоненты.

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