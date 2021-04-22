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Местный колизей. В Турции обнаружили гладиаторскую арену для "кровавых боев": фото, видео

22.04.2021, 11:21
Местный колизей. В Турции обнаружили гладиаторскую арену для
Колизей в Турции (источник - twitter.com_livescience)

Турецкие археологи обнаружили в провинции Айдын на западе страны остатки старинного колизея – предположительно времен эпохи Древнего Рима. Примерно 1800 лет назад там устраивали "кровавые бои", а сейчас местность поросла травой и деревьями, пишет новостной портал Live Science.

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Первые раскопки турецкого колизея начались еще летом прошлого года, но только сейчас археологам удалось почти полностью восстановить картину арены для гладиаторских боев. 

По словам ученых, строительство колизея пришлось на время правления династии Северов 193-235 годов н.э. Тогда на этом месте был город Мастаура, который при правлении императоров Северов достиг пика своего экономического развития. В частности, кроме арены было положено начало строительству еще нескольких монументальных объектов.

Колизей мог вместить до 20 000 зрителей, а высота стен достигала 25 метров. В нем были предусмотрены отдельные залы для гладиаторов и VIP-комнаты для развлечения почетных гостей. Зачастую сюда съезжались посмотреть на бои зрители со всей страны.

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Дарья Мостовая
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Турция фото видео раскопки археологи колизей гладиаторская арена
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