Многие европейцы опасаются делать прививки от COVID-19 – Reuters

Больше половины участников соцопросов в Польше, Болгарии, а также 41% во Франции ответили, что не планируют вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство отмечает, что скепсис многих европейцев вызван тем, с какой скоростью вакцины от COVID-19 были протестированы и одобрены.

Проведенные в Польше опросы, показали, что на данный момент менее 40% жителей страны планируют проходить вакцинацию. Сегодня на нее записалась лишь половина медперсонала варшавской больницы, где была сделана первая в стране прививка.

В Болгарии 45% жителей заявили, что не будут делать прививку, еще 40% планируют подождать – они хотят убедиться в отсутствии негативных побочных эффектов. По данным опроса Alpha Research, менее одного из пяти болгар из приоритетных групп планируют добровольно сделать прививку.

Опрос IPSOS в 15 странах, опубликованный 5 ноября, показал, что 54% французов прошли бы вакцинацию от COVID, если бы она была доступна. Этот показатель составил 64% в Италии и Испании, 79% в Великобритании и 87% в Китае.

Более поздний опрос IFOP, в котором не было сравнительных данных по другим странам, показал, что только 41% жителей Франции готовы вакцинироваться.

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Широко распространенная нерешительность, похоже, не учитывает научные разработки последних десятилетий, пишет Reuters.

Согласно исследованию 2013 года, традиционный метод создания вакцин – введение ослабленного или мертвого вируса или его части для стимуляции иммунной системы организма – занимает в среднем более десяти лет. На создание вакцины против пандемического гриппа потребовалось более восьми лет, а на вакцину против гепатита В – почти 18 лет.

Вакцина Moderna прошла путь от секвенирования генов до первой инъекции человеку за 63 дня.

"Мы оглядываемся на достижения 2020 года и говорим: это был момент, когда наука действительно сделала рывок вперед", – сказал Джереми Фаррар, директор отделения клинических исследований Оксфордского университета, который совместно с AstraZeneca разработал вакцину от коронавируса.

С вакциной Pfizer/BioNTech связано несколько случаев тяжелых аллергических реакций. Тем не менее, в клинических испытаниях вакцина не выявила серьезных долгосрочных побочных эффектов.

Согласно проведенному в конце ноября опросу, в Украине 40% жителей не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.

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Вадим Ребрина

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