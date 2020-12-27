UA

Многие европейцы опасаются делать прививки от COVID-19 – Reuters

27.12.2020, 20:42
Многие европейцы опасаются делать прививки от COVID-19 – Reuters - Фото
Фото: depositphotos.com

Больше половины участников соцопросов в Польше, Болгарии, а также 41% во Франции ответили, что не планируют вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Агентство отмечает, что скепсис многих европейцев вызван тем, с какой скоростью вакцины от COVID-19 были протестированы и одобрены.

Проведенные в Польше опросы, показали, что на данный момент менее 40% жителей страны планируют проходить вакцинацию. Сегодня на нее записалась лишь половина медперсонала варшавской больницы, где была сделана первая в стране прививка.

В Болгарии 45% жителей заявили, что не будут делать прививку, еще 40% планируют подождать – они хотят убедиться в отсутствии негативных побочных эффектов. По данным опроса Alpha Research, менее одного из пяти болгар из приоритетных групп планируют добровольно сделать прививку.

Опрос IPSOS в 15 странах, опубликованный 5 ноября, показал, что 54% французов прошли бы вакцинацию от COVID, если бы она была доступна. Этот показатель составил 64% в Италии и Испании, 79% в Великобритании и 87% в Китае.

Более поздний опрос IFOP, в котором не было сравнительных данных по другим странам, показал, что только 41% жителей Франции готовы вакцинироваться.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Широко распространенная нерешительность, похоже, не учитывает научные разработки последних десятилетий, пишет Reuters.

Согласно исследованию 2013 года, традиционный метод создания вакцин – введение ослабленного или мертвого вируса или его части для стимуляции иммунной системы организма – занимает в среднем более десяти лет. На создание вакцины против пандемического гриппа потребовалось более восьми лет, а на вакцину против гепатита В – почти 18 лет.

Вакцина Moderna прошла путь от секвенирования генов до первой инъекции человеку за 63 дня.

"Мы оглядываемся на достижения 2020 года и говорим: это был момент, когда наука действительно сделала рывок вперед", – сказал Джереми Фаррар, директор отделения клинических исследований Оксфордского университета, который совместно с AstraZeneca разработал вакцину от коронавируса.

С вакциной Pfizer/BioNTech связано несколько случаев тяжелых аллергических реакций. Тем не менее, в клинических испытаниях вакцина не выявила серьезных долгосрочных побочных эффектов.

Согласно проведенному в конце ноября опросу, в Украине 40% жителей не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно. 

Читайте также: В ВОЗ решили не настаивать на принудительной вакцинации от COVID-19, а убеждать людей

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
вакцина коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Археология Рождества

ИсторииАрхеология Рождества
 