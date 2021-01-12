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Могли быть причастны к беспорядкам. В США отстранили от работы двух полицейских Капитолия

12.01.2021, 07:00
Могли быть причастны к беспорядкам. В США отстранили от работы двух полицейских Капитолия - Фото
Полицейские на охране Капитолия (фото - Michael Reynolds_EPA)

В США за вероятную причастность к захвату здания Конгресса 6 января решили отстранить от должности двух сотрудников полиции Капитолия, передает CNN.

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По словам одного из конгрессменов Тима Райана, один из полицейских делал селфи с протестующими, когда те пытались захватить здание. Второй же отстраненный офицер в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" позволил митингующим войти в Капитолий.

Всего под следствием из-за собственного поведения во время беспорядков в Вашингтоне сейчас находится 10-15 сотрудников Капитолия, отметил конгрессмен.

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Дарья Мостовая
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