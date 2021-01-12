Могли быть причастны к беспорядкам. В США отстранили от работы двух полицейских Капитолия
12.01.2021, 07:00
Полицейские на охране Капитолия (фото - Michael Reynolds_EPA)
В США за вероятную причастность к захвату здания Конгресса 6 января решили отстранить от должности двух сотрудников полиции Капитолия, передает CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам одного из конгрессменов Тима Райана, один из полицейских делал селфи с протестующими, когда те пытались захватить здание. Второй же отстраненный офицер в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" позволил митингующим войти в Капитолий.
Всего под следствием из-за собственного поведения во время беспорядков в Вашингтоне сейчас находится 10-15 сотрудников Капитолия, отметил конгрессмен.
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.
- В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.
- 11 января в США было открыто 25 дел о внутреннем терроризме.
Читайте также: "Повесьте Пенса". Twitter заблокировал трендовую после захвата Капитолия фразу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Manual QA EngineerРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии