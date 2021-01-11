UA

"Повесьте Пенса". Twitter заблокировал трендовую после захвата Капитолия фразу

11.01.2021, 07:09
Майкл Пенс (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Twitter заблокировал в трендах фразу "повесьте Майкла Пенса" (вице-президента США), которая стала вирусной после захвата Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы заблокировали фразу и другие ее варианты в трендах. Мы хотим, чтобы тренды способствовали здоровому обсуждению в Twitter. Это означает, что иногда мы можем предотвращать появление определенного контента в трендах", – заявил представитель соцсети.

Он добавил, что Twitter может принимать меры принудительного характера к аккаунтам, которые нарушают эти правила.

Читайте также: Трамп попытался обойти вечный бан Twitter и опубликовал новый твитт. Его тут же удалили

В издании отмечают, что кричалки про Пенса звучали во время штурма Капитолия сторонниками Трампа в прошлую среду.

Пенс ранее отказался по просьбе Трампа срывать процедуру подтверждения президентских выборов в Конгрессе США. Он также призывал прекратить беспорядки в Капитолии. По данным CNN, Пенс сейчас не общается с Трампом, так как его окружение считает, что президент хотел "сделать из него козла отпущения".

Детальнее о роли Пенса в событиях в Капитолии можно почитать в колонке руководителя общественно-политической редакции LIGA.net.   

Читайте также: Штурм Капитолия. Прокуратура не исключает обвинения Трампу

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
дональд трамп twitter майк пенс штурм капитолий

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 