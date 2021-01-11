"Повесьте Пенса". Twitter заблокировал трендовую после захвата Капитолия фразу

Twitter заблокировал в трендах фразу "повесьте Майкла Пенса" (вице-президента США), которая стала вирусной после захвата Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

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"Мы заблокировали фразу и другие ее варианты в трендах. Мы хотим, чтобы тренды способствовали здоровому обсуждению в Twitter. Это означает, что иногда мы можем предотвращать появление определенного контента в трендах", – заявил представитель соцсети.

Он добавил, что Twitter может принимать меры принудительного характера к аккаунтам, которые нарушают эти правила.

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В издании отмечают, что кричалки про Пенса звучали во время штурма Капитолия сторонниками Трампа в прошлую среду.

Пенс ранее отказался по просьбе Трампа срывать процедуру подтверждения президентских выборов в Конгрессе США. Он также призывал прекратить беспорядки в Капитолии. По данным CNN, Пенс сейчас не общается с Трампом, так как его окружение считает, что президент хотел "сделать из него козла отпущения".

Детальнее о роли Пенса в событиях в Капитолии можно почитать в колонке руководителя общественно-политической редакции LIGA.net.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили.

Силовики освободили Капитолий в течение четырех часов. Погибли пять человек, в том числе офицер полиции Капитолия. Конгресс продолжил подсчет и официально утвердил победу демократа Байдена.

Конгрессмены и сенаторы-демократы, включая спикера Палаты представителей Пелоси, требуют отстранить Трампа от должности с помощью импичмента или 25 поправки к Конституции (в этом случае к власти временно придет Пенс).

Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт Трампа.

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Марк Сировой

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