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"Все ответят по строгости закона". Пенс призвал прекратить насилие в здании Капитолия

06.01.2021, 22:59
Захват здания Капитоия США (Фото: Biden took place. EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Вице-президент США Майк Пенс призвал протестующих, захвативших здание Капитолия, прекратить насилие и разрушения. Об этом он написал в Twitter.

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"Насилие и разрушения, происходящие в Капитолии США, должны прекратиться и должны прекратиться сейчас же. Все участники должны уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание.

Мирный протест – право каждого американца, но это нападение на наш Капитолий недопустимо, и все участники будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", – написал Пенс.

Сегодня сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

LIGA.net ведет хронику происходящего.

Наталия Медведева
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