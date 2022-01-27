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На границе Таджикистана и Кыргызстана идет перестрелка между пограничниками, есть жертвы

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 21:02
На границе Таджикистана и Кыргызстана идет перестрелка между пограничниками, есть жертвы - Фото
Таджикско-кыргызская граница (Фото: RFE/RL)

Вечером 27 января на границе Таджикистана и Кыргызстана началась перестрелка между пограничниками двух стран. Есть информация о жертвах и пострадавших. Об этом сообщает Радио Озоди.

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Погранслужба Кыргызстана сообщила, что таджикистанские военнослужащие применяют гранатометы и минометы.

По данным ведомства, обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная.

Основные перестрелки между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо.

Известно о гибели по меньшей мере одного человека. 36-летний местный житель таджикского села погиб от пули, выпущенной с кыргызской стороны.

Также сообщается о ранениях 11-ти граждан Таджикистана, среди них восемь военных, трое гражданских.

Из таджикского села Сомониён, которое оказалось в районе перестрелки, эвакуировали женщин и детей. 

Радио Азатык информирует о четырех раненых кыргызских военных.

Начало конфликта было спровоцировано перекрытием трассы в местности Торт-Кочо, где пересекаются дороги Баткен-Исфана (Кыргызстан) и в анклав Ворух (Таджикистан). Стороны обвинили друг друга в перекрытии дороги.

По предварительным данным, поводом для конфликта послужило забрасывание камнями автомобилей граждан Таджикистана с кыргызской стороны.

Сейчас дорога уже открыта, но конфликт продолжается.

Как отмечается, протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 970 км, из них уточнено только 519 км. Неуточненные участки становятся причиной стычек и конфликтов, часто с применением огнестрельного оружия.

  • В конце апреля 2021 года произошел крупный конфликт на границе. Он начался из-за споров на участке с водораспределительным объектом Головной. В результате вооруженного столкновения с кыргызской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.

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Наталия Медведева
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кыргызстан таджикистан
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