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"Трагедия не должна повториться". Кыргызстан и Таджикистан заключили мир

01.05.2021, 20:15
Митинг в Кыргызстане - люди требуют продолжать войну (фото - Игорь Коваленко_ЕРА)

Сегодня Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе и отводе войск. По итогам переговоров был подписан протокол о мире, сообщает кыргызское информагентство АКИpress со ссылкой на главу комиссии Кыргызстана по границам Камчыбека Ташиева.

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По словам Ташиева, у него состоялся разговор с главой Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым – тот заявил, что сегодня обе стороны могут решить все споры, которые у них остались.

"Произошедшая трагедия в приграничных районах никогда не должна повториться. Они живут долгий исторический период и между собой претензий не имеют. Мы, политики, должны решать вопросы, чтобы наши народы могли жить в традиционном мире и дружбе", – подчеркнул Ятимов.

В результате встречи представители обеих стран подписали протокол из четырех пунктов "в интересах двух стран", а также решили полностью прекратить стрельбу и вернуть все войска на места их постоянной дислокации.

Примечательно, что обрадовались такому решению не все. В частности в Кыргызстане люди устроили митинг, чтобы показать свое несогласие с принятым решением и требуя продолжения решения конфликта с Таджикистаном в виде военных действий.

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Дарья Мостовая
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