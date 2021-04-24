На Майорке мужчину обвинили в умышленном заражении коллег COVID, закончилось арестом

На испанском острове Майорка полиция арестовала 40-летнего мужчину по подозрению в умышленном заражении коронавирусом. Утверждается, что несмотря на кашель и высокую температуру он продолжал ходить на работу и в спортзал, заразив тем самым 22 человек, пишет BBC.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По словам коллег, мужчина приходил на работу, демонстративно снимал маску и кашлял на них, заявляя всем, что собирается заразить их.

Позже коронавирус обнаружили у пятерых его коллег и троих посетителей спортзала, а также членов их семей. При этом, особо тяжелых случаев заболевания среди окружения арестованного выявлено пока не было.

22 апреля в Мариуполе мужчина разнес топором супермаркет из-за конфликта вокруг маски: видео.

Читайте также: Сколько бессимптомно зараженных коронавирусом и как это зависит от возраста: исследование

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.