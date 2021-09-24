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На Меркель "напали" попугаи. В сети пошла волна мемов и фотожаб

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 16:02
На Меркель
Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon/ЕРА)

Канцлера Германии Ангелу Меркель укусил попугай во время визита в Марловский птичий парк. Фото, запечатлевшее крик канцлера, "завирусилось". Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Меркель в последний раз в статусе канцлера посетила свой избирательный округ – землю Мекленбург-Передняя Померания. Через два дня состоятся парламентские выборы и она уйдет в отставку. Во время визита в Марловский птичий парк Меркель предложили покормить попугаев. Птицы садились ей на голову, а одна укусила. Фото испуганной Меркель "разлетелось" на мемы. 

LIGA.net выбрала самые яркие фотожабы о "нападении" птиц на Меркель.

Пользователи соцсетей называют это "гранд-финалом" канцлера и пишут, что будут по ней скучать. 

 

На Меркель "напали" попугаи. В сети пошла волна мемов и фотожаб

На Меркель "напали" попугаи. В сети пошла волна мемов и фотожаб

На Меркель "напали" попугаи. В сети пошла волна мемов и фотожаб

Меркель сравнивали с триллером Альфреда Хичкока "Птицы" 1963-го.  

 

На Меркель "напали" попугаи. В сети пошла волна мемов и фотожаб

На Меркель "напали" попугаи. В сети пошла волна мемов и фотожаб

Некоторым Меркель напомнила даму с голубями из фильма "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" 1992-го.

На Меркель "напали" попугаи. В сети пошла волна мемов и фотожаб
 

Не забыли также о картине мексиканской художницы Фриды Кало. 

На Меркель "напали" попугаи. В сети пошла волна мемов и фотожаб

Шутили также, что люди выглядят в реальной жизни, как на правом фото, а публикуют себя в Instagram в лучшем ракурсе - как на левом.

На Меркель "напали" попугаи. В сети пошла волна мемов и фотожаб

Также читайте мнение: Германия в преддверии самых непредсказуемых выборов. Что будет со страной после Меркель

Владислава Михайленко
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попугай Германия Ангела Меркель птица канцлер мем фотожаба Альфред Хичкок Фрида Кало
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