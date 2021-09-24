На Меркель "напали" попугаи. В сети пошла волна мемов и фотожаб

Канцлера Германии Ангелу Меркель укусил попугай во время визита в Марловский птичий парк. Фото, запечатлевшее крик канцлера, "завирусилось". Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Меркель в последний раз в статусе канцлера посетила свой избирательный округ – землю Мекленбург-Передняя Померания. Через два дня состоятся парламентские выборы и она уйдет в отставку. Во время визита в Марловский птичий парк Меркель предложили покормить попугаев. Птицы садились ей на голову, а одна укусила. Фото испуганной Меркель "разлетелось" на мемы.

LIGA.net выбрала самые яркие фотожабы о "нападении" птиц на Меркель.

Пользователи соцсетей называют это "гранд-финалом" канцлера и пишут, что будут по ней скучать.

Меркель сравнивали с триллером Альфреда Хичкока "Птицы" 1963-го.

Некоторым Меркель напомнила даму с голубями из фильма "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" 1992-го.

Не забыли также о картине мексиканской художницы Фриды Кало.

Шутили также, что люди выглядят в реальной жизни, как на правом фото, а публикуют себя в Instagram в лучшем ракурсе - как на левом.

В январе 2021 года Армина Лашета избрали преемником Меркель на посту главы партии.

В августе для Меркель рассчитали размер пенсии. Она будет получать больше среднего немца.

В сентябре к отставке канцлера в Германии выпустили плюшевого медведя "Меркель".

Сегодня данные опроса показали, что Лашет может рассчитывать на 23% голосов на парламентских выборах.

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Владислава Михайленко

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