На оружейном заводе Румынии произошел мощный взрыв

Фото: depositphotos.com

На острове Бабин в Румынии произошел мощный взрыв на оружейном заводе, сообщает Romaniatv.net.

На место прибыли несколько бригад скорой помощи и службы по чрезвычайным ситуациям.

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Медики на месте происшествия констатировали смерть 22-летнего мужчины. Мать погибшего, которая находилась на заводе во время взрыва, госпитализирована в шоковом состоянии.

После взрыва начался пожар, однако он уже ликвидирован.

Префект уезда Вылча Флориан Марин подтвердил смерть одного человека, передает Укринформ.

По его словам, еще несколько – получили травмы. Префект сообщил, что, по предварительным данным, на заводе взорвался один из старых снарядов.

Завод был построен в 1981 году.

10 мая четверо погибли и 29 человек, включая 17 детей, получили различные травмы при взрыве на заводе по переработке пороха в столице Колумбии.

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