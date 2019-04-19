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19.04.2019, 10:08

Скоро 21 апреля. Индиец отрубил палец, проголосовав "не за тех"

Скоро 21 апреля. Индиец отрубил палец, проголосовав "не за тех" - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Паван Кумар из бывшей касты неприкасаемых хотел проголосовать за местных "регионалов", но случайно отдал голос за одну из правящих партий

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Гражданин Индии отрубил себе указательный палец, когда понял, что на проходящих в стране всеобщих выборах по ошибке проголосовал за "неправильную" партию. Об этом курьезном происшествии пишет служба Би-би-си.

"Я хотел проголосовать за "слона", но по ошибке проголосовал за "цветок", - рассказал он о партийных символах, изображенных на машине для голосования рядом с именем каждого кандидата.

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Это произошло, по его словам, из-за того, что на аппарате для голосования "было много разных символов" и он "запутался". Партийные символы играют большую роль на выборах в Индии, потому что их легко идентифицировать: в некоторых регионах страны низкий уровень грамотности, и люди голосуют, нажимая на символ.

По словам Павана Кумара, он хотел отдать голос за региональную политическую силу Бахуджан самадж парти (Партия большинства народа), которая представляет интересы далитов и прочих низкокастовых групп населения.

Но вместо этого индиец случайно сделал выбор в пользу Бхаратия джаната парти (Индийская народная партия) - одной из двух ведущих общенациональных партий страны наряду с Индийским национальным конгрессом.

Кумар голосовал в Буландшахре, городе на севере Индии в штате Уттар-Прадеш, где особенно сильны позиции Партии большинства народа.

Указательный палец каждого избирателя в Индии после голосования пачкается несмываемыми чернилами.

11 апреля в Индии начались всеобщие выборы, которые продлятся пять недель. Голосование с участием около 900 млн избирателей - самая масштабная демократическая процедура на планете. Создан 1 млн избирательных участков, к работе привлечены более 5 млн чиновников и сотрудников сил безопасности. Для упрощения выборов они проводятся в семь этапов, и продлятся до 19 мая. Результаты, как ожидается, будут известны 23 мая.

21 апреля в Украине пройдет второй тур выборов президента.

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Теги: членовредительство, Индия, курьез, палец
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