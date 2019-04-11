900 млн электората. Индия проводит самые масштабные выборы: видео

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Для голосования открыли 1 млн избирательных участков. Голосовать будут в семь этапов

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В Индии проходят самые масштабные в мире выборы в парламент: право голоса имеют около 900 миллионов человек, сообщает Sky News.

Длинные очереди перед участками для голосования сформировались в 91 избирательном округе в 20 штатах и ​​регионах. На выборах изберут 543 депутата.

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Для упрощения выборов они будут проведены в семь этапов, и продлятся до 19 мая. Результаты, как ожидается, будут известны через 4 дня, 23 мая.

Как ранее уточнялось, в Индии создан 1 млн избирательных участков, а к работе привлекут более 5 млн чиновников и сотрудников сил безопасности.

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Теги: выборы, Индия
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