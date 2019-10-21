"Надо уважать Сирию". Иран отреагировал на наступление Турции

Официальный тТегеран высказался против оборудования на территории Сирии турецких военных постов. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Аббас Мосави, передает Радио Свобода.
По словам чиновника, проблемы между Сирией и Турцией должны быть решены дипломатическими средствами.
"Мы против того, чтобы Анкара разворачивала военные посты в Сирии... Целостность Сирии надо уважать", - сказал Мосави.
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9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Мирная весна" на территории Сирии. Он заявил, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и ИГ.
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Президент США назвал вторжение "плохой идеей", а Сенат США пообещал наложить на Турцию "санкции из ада".
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16 октября Эрдоган заявил, что операция завершится, если курды сложат оружие и покинут регион, где планируется создание "безопасной зоны".
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17 октября вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция согласилась на прекращение огня на севере Сирии на время выведения сил, возглавляемых курдами.
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На следующий день армия Турции возобновила артобстрелы города Рас-аль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на достигнутое с США соглашение.
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