"Надо уважать Сирию". Иран отреагировал на наступление Турции

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Официальный тТегеран высказался против оборудования на территории Сирии турецких военных постов. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Аббас Мосави, передает Радио Свобода.

По словам чиновника, проблемы между Сирией и Турцией должны быть решены дипломатическими средствами.

"Мы против того, чтобы Анкара разворачивала военные посты в Сирии... Целостность Сирии надо уважать", - сказал Мосави.

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