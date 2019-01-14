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14.01.2019, 06:39

Нападение на мэра Гданська: врачи сообщили о его состоянии

Нападение на мэра Гданська: врачи сообщили о его состоянии - Фото
Павел Адамович (фото - wiadomosci.dziennik.pl)

Врачи прооперировали Павла Адамовича

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Мэра Гданьска Павла Адамовича, который получил ножевое ранение во время традиционного праздничного концерта большого оркестра Рождественской помощи, прооперировали, его состояние тяжелое. Об этом сообщает Onet.

По словам медиков, операция, которая длилась около пяти часов, прошла успешно. Адамович получил колото-резаные раны сердца, диафрагмы и брюшной полости.

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"В ближайшие часы все решится", - сказал врач.

Полиция задержала нападающего - им оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности, его нападение не было связано с проведением концерта.

Подозреваемый трижды ударил ножом мэра.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил нападение на мэра и поручил министру внутренних дел предоставить всю информацию об инциденте.

"Я получил информацию о том, что врачи сумели восстановить сердечный ритм тяжело раненого мэра Павла Адамович и есть надежда, но состояние тяжелое", - написал он в Twitter.

СМИ сообщают, что мужчина нападавший был ранее судим за ограбление банков. В 2013 году 27-летний жителя Гданьска приговорили к 5,5 годам заключения за нападения на банки. В тюрьме ему диагностировали тяжелое психическое заболевание.

13 января 2019 года в Польше было совершено нападение на мэра Гданьска.

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Теги: нападение, операция, гданськ, Павел Адамович, Матеуш Моравецкий
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