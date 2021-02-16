Нарушение закона о Ку-клукс-клане. Конгрессмен-демократ подал в суд на Трампа и Джулиани

Сегодня, 16 февраля, конгрессмен-демократ Бенни Томпсон подал иск, в котором обвинил 45-го президента США Дональда Трампа, его личного адвоката Руди Джулиани и две правые группировки в заговоре с целью подстрекательства к беспорядкам у Капитолия США. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, гражданский иск обвиняет Трампа и Джулиани в нарушении закона о Ку-клукс-клане, принятого в 1871 году для подавления организации сторонников превосходства белых.

Этот иск называют последней юридической попыткой привлечь Трампа к ответственности за беспорядки 6 января.

В иске в качестве ответчиков также названа крайне правая организация Proud Boys и антиправительственная группировка экс-военных и экс-правоохранителей Oath Keepers.

"Восстание стало результатом тщательно спланированного плана Трампа, Джулиани и экстремистских групп, таких как Oath Keepers и Proud Boys, которые разделяли общую цель – запугивание, преследование и угрозы, чтобы остановить сертификацию Коллегии выборщиков", – говорится в пресс-релизе, объявляющем об иске.

Как сообщается, названный истец по иску в окружном суде США в Вашингтоне – депутат Бенни Томпсон, демократ, возглавляющий комитет внутренней безопасности Палаты представителей.

Ожидается, что к иску присоединятся и другие члены Конгресса, в том числе представители Демократической партии Хэнк Джонсон и Бонни Уотсон Коулман.

Джейсон Миллер, советник Трампа, отклонил обвинения в иске, сославшись на оправдание 45-го президента в Сенате.

Связаться с Джулиани для получения комментариев не удалось.

13 января Палата представителей Конгресса объявила импичмент Трампу за "подстрекательство к восстанию".

13 февраля Сенат США оправдал Трампа в ходе второго процесса по импичменту.

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Наталия Медведева

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