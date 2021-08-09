NASA набирает добровольцев для годовой имитации марсианской миссии

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило о поиске кандидатов на участие в качестве члена экипажа в первой годовой миссии для имитации жизни на Марсе. Об этом сообщается на сайте NASA.

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Миссию планируют начать осенью 2022 года.

Готовясь к реальным задачам будущих миссий на Марс, NASA изучит, как высокомотивированные люди реагируют на суровость долгосрочного наземного моделирования.

Серия миссий-имитаций, известная как Crew Health and Performance Exploration Analog, состоит из трех годовых моделирований поверхности Марса на базе Космического центра имени Джонсона NASA.

Каждая миссия будет состоять из четырех членов экипажа, живущих и работающих в модуле площадью 158 квадратных метров, напечатанном на 3D-принтере ICON, под названием Mars Dune Alpha.

Среда обитания будет имитировать проблемы миссии на Марсе, включая ограничения ресурсов, отказ оборудования, задержки связи и другие факторы стресса окружающей среды.

Задачи экипажа могут включать моделирование выходов в открытый космос, научные исследования, использование виртуальной реальности и управления роботами, а также обмен сообщениями.

Результаты предоставят важные научные данные для проверки систем и разработки решений.

NASA ищет здоровых, мотивированных граждан или постоянных жителей США от 30 до 55 лет, которые не курят и хорошо владеют английским языком для эффективного общения между экипажем и центром управления полетом.

Отбор экипажа будет осуществляться в соответствии со стандартными критериями NASA для кандидатов в космонавты.

В рамках имитаций будут разрабатывать методы и технологии предотвращения и решения потенциальных проблем в будущих космических полетах человека на Луну и Марс.

"Моделирование на Земле поможет нам понять и противостоять физическим и психологическим проблемам, с которыми столкнутся астронавты", – сказала Грейс Дуглас, ведущий научный сотрудник отдела перспективных пищевых технологий NASA в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне.

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Наталия Медведева

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