UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

NASA набирает добровольцев для годовой имитации марсианской миссии

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 19:17
NASA набирает добровольцев для годовой имитации марсианской миссии - Фото
Иллюстрация: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило о поиске кандидатов на участие в качестве члена экипажа в первой годовой миссии для имитации жизни на Марсе. Об этом сообщается на сайте NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Миссию планируют начать осенью 2022 года.

Готовясь к реальным задачам будущих миссий на Марс, NASA изучит, как высокомотивированные люди реагируют на суровость долгосрочного наземного моделирования.

Серия миссий-имитаций, известная как Crew Health and Performance Exploration Analog, состоит из трех годовых моделирований поверхности Марса на базе Космического центра имени Джонсона NASA.

Каждая миссия будет состоять из четырех членов экипажа, живущих и работающих в модуле площадью 158 квадратных метров, напечатанном на 3D-принтере ICON, под названием Mars Dune Alpha.

Среда обитания будет имитировать проблемы миссии на Марсе, включая ограничения ресурсов, отказ оборудования, задержки связи и другие факторы стресса окружающей среды.

Задачи экипажа могут включать моделирование выходов в открытый космос, научные исследования, использование виртуальной реальности и управления роботами, а также обмен сообщениями.

Результаты предоставят важные научные данные для проверки систем и разработки решений.

NASA ищет здоровых, мотивированных граждан или постоянных жителей США от 30 до 55 лет, которые не курят и хорошо владеют английским языком для эффективного общения между экипажем и центром управления полетом.

Отбор экипажа будет осуществляться в соответствии со стандартными критериями NASA для кандидатов в космонавты.

В рамках имитаций будут разрабатывать методы и технологии предотвращения и решения потенциальных проблем в будущих космических полетах человека на Луну и Марс.

"Моделирование на Земле поможет нам понять и противостоять физическим и психологическим проблемам, с которыми столкнутся астронавты", – сказала Грейс Дуглас, ведущий научный сотрудник отдела перспективных пищевых технологий NASA в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне.

Читайте также: Маск определился с задачей-минимумом на первый полет Starship/Super Heavy в космос – видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
nasa Луна Марс космос
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 