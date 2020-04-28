NASA подключилось к борьбе с коронавирусом и презентовало разработки

Фото: презентация оборудования NASA (фото - Anna Mannimeyker/EPA)

В NASA решили присоединиться к борьбе с коронавирусом, начав производить специализированное оборудование, предназначенное для лечения этого заболевания. Об этом сообщается на официальном сайте космического агентства.

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На этой неделе руководитель NASA Джеймс Брайденстайн встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы презентовать тому последние разработки агентства для борьбы с COVID-19. Как отметил Трамп: "когда ракетостроители остаются дома, они создают удивительные вещи".

В NASA решили сосредоточиться на трех самых популярных разработках: аппарате для искусственной вентиляции легких VITAL, шлеме для терапии с постоянным положительным давлением (вентиляции легких через маску) и системе с программой для обеззараживания поверхностей AMBUStat.

Аппарат ИВЛ VITAL был разработан инженерами NASA за 37 дней специально для применения при лечении больных коронавирусом. Функционирует он так же, как и "классическое" оборудование для вентиляции легких, но более прост в разработке. Изобретение планируется применять при легких формах течения COVID-19, оно уже прошло тестирования и может быть запущено в массовое производство.

Шлем для неинвазивной механической вентиляции легких используется при лечении коронавирусной болезни наряду с обычными ИВЛ. Он поддерживает дыхательную активность пациента без применения интубации (введения специальной трубки) трахеи при помощи специальных лицевых масок. Сейчас специалистами выпущено уже около 500 экземпляров таких шлемов.

Система AMBUStat была разработана частной компанией специально для больниц и других общественных мест. Она обеззараживает помещения при помощи холодной стерилизации. В настоящее время AMBUStat уже применяют в машинах скорой помощи в США.

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1 апреля 2020 года Минобороны Израиля переоборудовало ракетный конвейер для производства аппаратов ИВЛ - видео.

3 апреля сообщалось , что в Индии создали бюджетный аппарат ИВЛ AgVa - видео.

В тот же день Илона Маска обвинили в том, что бесплатные "аппараты ИВЛ" непригодны для тяжелых случаев лечения коронавируса.

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