NASA решает, лететь или нет к кентаврам за орбитой Юпитера

Рисунок: spacebutmessier.com

В Аэрокосмическом управлении США рассматривают возможность запуска через несколько лет автоматического зонда для изучения астероидов-кентавров. Об этом пишет Space.com.

В середине 2020-х годов Управление, возможно, направит автоматическую станцию по "лоукост-проекту" (около $500 млн) для изучения этих астероидов, которые, вероятно, сформировались в поясе Койпера на околицах Солнечной системы.

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Возможные цели миссии - короткопериодическая комета Швассман-Вахман-1 диаметром около 50 км или астероид 2060 Хирон (225 км).

Если NASA соберет финансирование и решит дать отмашку на изучение кентавров вблизи, для старта миссии есть два окна - в 2025-2026 или 2028-2029 годах. При таких сроках к месту назначения зонд прибудет к середине 2030-х. Если Управление пропустит удачное время запуска, из-за расположения небесных тел следующей попытки придется ждать почти 50 лет.

Справка. Кентавры - астероиды между орбитами Юпитера и Нептуна; "переходные" объекты между типичными астероидами главного пояса и кометами. Двигаются по нестабильным и часто сильно вытянутым орбитам - пересекают орбиты одной или нескольких планет-гигантов (справедливо почти для всех). В Солнечной системе существует около 44 000 кентавров с диаметром более 1 км.

У воронки диаметром 85 км на Земле найдены следы огромного метеорита.

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