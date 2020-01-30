НАТО принял политику реагирования на сексуальное надругательство

Североатлантический альянс впервые в своей истории принял политику по предотвращению и реагированию на сексуальную эксплуатацию и надругательство. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Эта политика определяет, какое поведение является неприемлемым и как его предотвратить. Она повышает осведомленность, предусматривает обучение и другие шаги для создания среды, благоприятной для предотвращения сексуальной эксплуатации и надругательства. Политика касается всего персонала в структурах НАТО.
"Политика ориентирована прежде всего на предотвращение, что является ключевым для защиты женщин, девушек и всех, кому может грозить риск", - заявляют в НАТО.
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