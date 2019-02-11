Назвали главные международные угрозы - отчет

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Большинство респондентов из 26 стран мира считает изменения климата "главной международной угрозой". Об этом свидетельствует опубликованный 11 февраля отчет американского научно-исследовательского центра Pew Research Center (PRC), сообщает Deutsche Welle.

Террористическая группировка Исламское государство (ИГ) заняла второе место в числе факторов, представляющих наибольшую опасность.

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В число угроз также были включены "влияние и воздействие РФ".

"Однако лишь в одной стране - Польше - участники опроса вывели этот ответ на лидирующую позицию в списке (65% голосов). В США аналогичного мнения придерживалась половина респондентов (50%)", - отмечается в сообщении.

Число тех, кто рассматривает США как угрозу, возросло по сравнению с данными опросов за 2013 и 2017 годы. Наивысшим этот показатель оказался среди жителей Южной Кореи (67%) и Японии (66%).

Как пояснил исполняющий обязанности директора PRC Джейкоб Пуштер, исследование вскрыло "интересное гендерное различие".

"Оно свидетельствует о том, что "женщины во многих странах Европы и Северной Америки более обеспокоены угрозами, исходящими от ядерной программы Северной Кореи, глобальных изменений климата и ИГ, чем мужчины". Кроме того, растет осознание той опасности, которую могут представлять кибератаки", - добавил исследователь.

Опрос проводился по телефону и в личных беседах с мая по июнь 2018 года. В нем приняли участие 1 500 человек из 26 стран мира.

Ученые предположили, что есть вероятность того, что фаза Эль-Ниньо уже началась, поэтому 2019 год может стать самым жарким в истории человечества.