Не договорили: Лукашенко и Путин до конца года встретятся еще раз

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Беларусь и Россия сблизили позиции по всем вопросам, президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились об еще одной встрече до Нового года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Российские СМИ написали, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

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Также в Беларуси назвали прошедшую сегодня встречу Лукашенко и Путина конструктивной. Отмечается, что президенты Беларуси и России, особенно во время длившейся четыре часа встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства и их реализацию.

"В итоге главы государств договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств", - отметила Эйсмонт.

Ранее сегодня сообщалось, что в Москве встречаются Лукашенко и Путин для обсуждения спорных энергетических вопросов и так называемого налогового маневра - дешевой нефти в обмен на "глубокую интеграцию".

Позже первый вице-премьер - министр финансов РФ сообщил, что Россия и Беларусь создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов.