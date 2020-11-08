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"Не парюсь по этому поводу". Лукашенко прокомментировал санкции Евросоюза

08.11.2020, 23:53
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

По словам диктатора, он находится под санкциями уже четверть века, поэтому санкционные меры ЕС его не слишком обеспокоили

 Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его не особенно беспокоят введенные против него Евросоюзом санкции и что он "не парится по этому поводу", сообщает госинформагентство Белта.

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"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями – жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", – отметил Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о его отношении к санкциям.

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Дарья Мостовая
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