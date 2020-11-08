"Не парюсь по этому поводу". Лукашенко прокомментировал санкции Евросоюза

По словам диктатора, он находится под санкциями уже четверть века, поэтому санкционные меры ЕС его не слишком обеспокоили

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его не особенно беспокоят введенные против него Евросоюзом санкции и что он "не парится по этому поводу", сообщает госинформагентство Белта.

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"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями – жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", – отметил Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о его отношении к санкциям.

2 октября 2020 года ЕС ввел санкции против беларуских чиновников, но Лукашенко в списке не оказалось. Вслед за Евросоюзом санкции ввели и Соединенные Штаты.

В тот же день Беларусь ввела ответные санкции против должностных лиц Великобритании и Канады.

6 ноября ЕС расширил санкционный список, добавив туда еще 15 чиновников и включив Лукашенко.

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Дарья Мостовая

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