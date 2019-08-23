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Не только SpaceX и Boeing. Китай собрал корабль для тайконавтов

Не только SpaceX и Boeing. Китай собрал корабль для тайконавтов - Фото
Директор Китайское космического управления Сюй Дачжэ (фото - ЕРА)
23.08.2019, 13:33

Китай собирается создать собственную многомодульную станцию на орбите Земли - туда и будут летать на новом аппарате

В Китае собрали первый в истории этой страны частично многоразовый космический корабль: его будут использовать для запуска тайконавтов в околоземное пространство - на будущую орбитальную станцию КНР. Об этом рассказали на брифинге в Китайском национальном космическом управлении, фото размещены в местной соцсети Weibo.

Вместимость аппарата - от двух до шести человек, его снаряженная масса - от 14 до 20 тонн.

Служебный модуль будет многоразовым, со сменнным тепловым щитом.

Этот корабль впервые запустят в конце года или уже в начале 2020-го на ракете "Чанчжэн-5B", пока что в тестовом беспилотном варианте.

Другими словами, его начнут использовать чуть позднее американских аналогов - Crew Dragon и Starliner, но явно раньше российской "Федерации".

По словам чиновников CSNA, новый корабль можно будет использовать также и для визитов к Луне.

Сейчас у КНР есть пилотируемый корабль "Шэньчжоу", который почти во всем копирует советский "Союз".

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