Неизвестное заболевание в Индии. В крови пациентов обнаружили свинец и никель

Сегодня, 8 декабря, власти Индии заявили, что врачи обнаружили свинец и никель в образцах крови людей, госпитализированных с неизвестной болезнью в южном штате Андхра-Прадеш. Об этом сообщает Reuters.

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Команды врачей, в том числе из главного Всеиндийского института медицинских наук Нью-Дели (AIIMS), расследуют смерть одного и госпитализацию более 400 человек с одинаковыми симптомами за последние несколько дней.

Следы свинца и никеля в образцах крови пациентов выявили специалисты из AIIMS, другие медики проводят аналогичные испытания.

Болезнь заразила более 300 детей, у большинства из которых наблюдается головокружение, потеря сознания, головные боли и рвоты. Результат теста на COVID-19 у них отрицательный.

Как отмечается, высокий уровень свинца в кровотоке может нарушить развитие мозга, нервной системы и жизненно важных органов, таких как сердце и легкие.

За истекшие сутки не было выявлено новых серьезных случаев заболевания.

6 декабря сообщалось, что в Индии за выходные 140 человек попали в больницу с недиагностированным заболеванием.

7 декабря количество заболевших увеличилось вдвое.

Ранее сегодня сообщалось, что причиной неизвестного заболевания могут стать хлорорганические соединения.

Наталия Медведева

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