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Неизвестный протаранил ограждение Капитолия США, погиб полицейский: фото

02.04.2021, 22:00
Неизвестный протаранил ограждение Капитолия США, погиб полицейский: фото - Фото
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обновлено

Здание Капитолия США заблокировано после того, как автомобиль врезался в ограждение, окружающее комплекс. Подозреваемый и двое полицейских доставлены в больницу, сообщили в полиции, передает BBC.

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Капитолий и прилегающие улицы в Вашингтоне заблокированы. Полиция предупредила о "внешней угрозе безопасности".

Сейчас Конгресс США не заседает, большинство законодателей находятся вне Капитолия. Президент Джо Байден покинул Вашингтон ранее в тот же день.

Система оповещения полиции Капитолия разослала законодателям и их сотрудникам электронное письмо с призывом держаться подальше от внешних окон и дверей. Всем находившимся снаружи было приказано искать укрытие.

CNN пишет, что по меньшей мере один из полицейских получил ножевое ранение. По водителю открыли огонь, он был доставлен в больницу. NBC пишет, что он скончался.

Национальная гвардия округа Колумбия направила сегодня к Капитолию силы немедленного реагирования.

Инцидент произошел почти через три месяца после кровавых беспорядков у Капитолия 6 января.

ДОПОЛНЕНО В 22:43. И.о. главы полиции Капитолия Йогананда Питтман сказал, что подозреваемый протаранил на автомобиле двух полицейских и врезался в северную баррикаду комплекса. Затем мужчина вышел с ножом в руке из машины и бросился на офицеров, они открыли огонь. Представитель полиции подтвердил, что подозреваемый был взят под стражу и скончался в больнице.

Питтман сказал, что инцидент не связан с терроризмом.

CNN сообщает, что один из пострадавших полицейских также умер.

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Вадим Ребрина
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США капитолий
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