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Немецкая оппозиция призвала правительство увеличить бюджет на поставку боеприпасов Украине

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 15:43
Немецкая оппозиция призвала правительство увеличить бюджет на поставку боеприпасов Украине - Фото
Хеннинг Отте (фото – ЭРА)

Эксперт по обороне оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Хеннинг Отте призвал федеральное правительство увеличить бюджет для наращивания поставок Украине боеприпасов. Об этом сообщает Bild.

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"Это необходимо, потому что боеприпасы не могут быть профинансированы из спецфонда Бундесвера, который составляет 100 млрд евро", – заявил политик ХДС.

Представитель оппозиции отметил, что "Германия должна взять на себя четкие обязательства".

"Нынешний федеральный бюджет заморожен и еще не адаптирован к ситуации. Здесь должно действовать федеральное правительство", – добавил Отте.

  • 13 февраля 2023 года Бундесвер начал тренировать украинских военнослужащих на танках Leopard 2.
  • 15 февраля вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что поставки танков Leopard "немного опоздали".
Мілана Головань
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Германия боеприпасы война бюджет хдс военная помощь хеннинг отте
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