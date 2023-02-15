Немецкая оппозиция призвала правительство увеличить бюджет на поставку боеприпасов Украине
15.02.2023, 15:43
Хеннинг Отте (фото – ЭРА)
Эксперт по обороне оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Хеннинг Отте призвал федеральное правительство увеличить бюджет для наращивания поставок Украине боеприпасов. Об этом сообщает Bild.
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"Это необходимо, потому что боеприпасы не могут быть профинансированы из спецфонда Бундесвера, который составляет 100 млрд евро", – заявил политик ХДС.
Представитель оппозиции отметил, что "Германия должна взять на себя четкие обязательства".
"Нынешний федеральный бюджет заморожен и еще не адаптирован к ситуации. Здесь должно действовать федеральное правительство", – добавил Отте.
- 13 февраля 2023 года Бундесвер начал тренировать украинских военнослужащих на танках Leopard 2.
- 15 февраля вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что поставки танков Leopard "немного опоздали".
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