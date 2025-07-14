Немецкие войска готовы убивать российских солдат в случае нападения на НАТО – Писториус
Борис Писториус (Фото: Filip Singer/EPA)

Немецкие военнослужащие будут готовы убивать российских солдат, если РФ нападет на одно из государств НАТО. Об этом в интервью газете Financial Times сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

Глава Минобороны страны упомянул о развертывании постоянной бригады немецких солдат в Литве.

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"Британцы, американцы и французы были в Германии, чтобы защитить наш восточный фланг. А сегодня Литва, страны Балтии, Польша – это восточный фланг, и мы должны внести туда свой вклад", – добавил он.

По словам Писториуса, войска Германии, которые годами имели культуру воздержания в ответ на ужасы Второй мировой войны, будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на государство-член НАТО.

"Если сдерживание не сработает и Россия нападет, произойдет ли это? Да. Но я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады. Они прекрасно знают свою работу", – подчеркнул министр.

  • 9 июня 2025 года Рютте заявлял, что Россия наращивает военный потенциал, в частности, увеличивает выпуск танков, бронетехники и ракет различных типов. Через пять лет она будет готова применить военную силу против НАТО.
  • 24 июня Зеленский также подтвердил, что РФ может атаковать страны-члены НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать на прочность Альянс.
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