Немецкие войска готовы убивать российских солдат в случае нападения на НАТО – Писториус
Немецкие военнослужащие будут готовы убивать российских солдат, если РФ нападет на одно из государств НАТО. Об этом в интервью газете Financial Times сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
Глава Минобороны страны упомянул о развертывании постоянной бригады немецких солдат в Литве.
"Британцы, американцы и французы были в Германии, чтобы защитить наш восточный фланг. А сегодня Литва, страны Балтии, Польша – это восточный фланг, и мы должны внести туда свой вклад", – добавил он.
По словам Писториуса, войска Германии, которые годами имели культуру воздержания в ответ на ужасы Второй мировой войны, будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на государство-член НАТО.
"Если сдерживание не сработает и Россия нападет, произойдет ли это? Да. Но я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады. Они прекрасно знают свою работу", – подчеркнул министр.
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