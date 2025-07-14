Німецькі війська готові вбивати російських солдатів у разі нападу на НАТО – міністр оборони країни
Німецькій військовослужбовці будуть готові вбивати російських солдатів, якщо РФ нападе на одну з держав НАТО. Про це в інтерв’ю газеті Financial Times повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Очільник Міноборони країни згадав про розгортання постійної бригади німецьких солдатів у Литві.
"Британці, американці та французи були в Німеччині, щоб захистити наш східний фланг. А сьогодні Литва, країни Балтії, Польща – це східний фланг, і ми повинні зробити туди свій внесок", – додав він.
За словами Пісторіуса, війська Німеччини, які роками мали культуру стриманості у відповідь на жахи Другої світової війни, будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу Москви на державу-члена НАТО.
"Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи станеться це? Так. Але я б рекомендував вам просто поїхати до Вільнюса і поговорити з представниками німецької бригади. Вони прекрасно знають свою роботу", – наголосив міністр.
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