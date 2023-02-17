Politico опубликовало статью о "немецком Ермаке" – главе канцелярии Шольца Шмидте

Издание Politico опубликовало большой материал о Вольфганге Шмидте, главе канцелярии канцлера Германии, федеральном министре по особым поручениям и ближайшем помощнике канцлера Олафа Шольца. Он известен как главный архитектор резкого изменения внешней политики ФРГ в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, а также как политик, который защищал решение Шольца не предоставлять Украине немецкие танки.

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Шмидт "является самым влиятельным чиновником в Берлине", это человек, к которому обращаются немецкие и международные политики, "если они действительно хотят формировать политику канцлера", пишет издание.

Он является ключевым лицом в Zeitenwende — резком изменении внешней политики Германии и политики безопасности, вызванном войной России с Украиной.

Главный помощник Шольца управляет франко-германскими отношениями, разговаривая напрямую с главным советником президента Франции Эмманюэля Макрона Алексисом Колером. А иногда Шмидт даже принимает в канцелярии лидеров или вице-президентов более мелких союзников, таких как Молдова или Колумбия, если Шольц недоступен.

Тот факт, пишет издание, что Шмидт играет ключевую роль во внешней политике, является источником разногласий на фоне конфликта между Шольцем и его нынешним министром иностранных дел — Анналеной Бербок.

"Если вспомнить всее ключевые решения прошлого года — о Zeitenwende, специальном фонде в размере 100 миллиардов евро [для немецкого вооружения], поставках оружия в Украину — Шмидт играл там центральную роль", — сказал Нильс Шмид, представитель СДПГ по иностранным делам.

Однако Шмидт подвергался критике за защиту и обеспечение выполнения наиболее спорных решений канцлера, таких как его давний отказ направить немецкие танки в Украину. Это настроило его не только против "зеленых", но и нанесло ущерб имиджу Германии среди союзников.

В то время как Берлин в конечном итоге изменил курс и одобрил отправку танков Leopard, настойчивое требование Шольца и Шмидта связать свой шаг с решением Вашингтона отправить собственные танки привело к критике, что Германия подчинилась США, и что драгоценное время для Украины было упущено.

Издание пишет, что МИД ФРГ не только было полностью отстранено от решения по танкам, но и было проинформировано об изменении политики на очень позднем этапе, после других министерств.

25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками Leopard 2 и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами.

По словам Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.

Министр обороны Германии Писториус сказал, что первый батальон танков Leopard 2 может быть поставлен в Украину в марте или апреле 2023 года.

Вадим Ребрина

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