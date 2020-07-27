Немецкий наноспутник уклонился на орбите от "мертвого" космического аппарата США

Впервые в истории освоения космоса кубсат минимальных размеров выполнил такую операцию, использовав собственные двигатели

Экспериментальный наноспутник Вюрцбургского университета UWE-4 успешно осуществил маневр уклонения от космического мусора, снизив шансы столкновения с ним на орбите. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чтобы сменить параметры орбиты, сателлит размерами всего 10х10х10 см (формат 1U) несколько раз в период с 23 июня по 3 июля задействовал четыре электроракетные установки NanoFEEP разработки Morpheus Space и техноуниверситета Дрездена массой всего 160 грамм.

В качестве движителя применен жидкий галлий (цена этого металла на рынке - около $1,2 млн за тонну) с нейтрализатором.

2 июля, когда UWE-4 планово, в качестве эксперимента, снижал высоту, университет получил предупреждение от 18-й эскадрильи космического контроля ВВС США о том, что 5 июля он может быть в пределах 800 м от "вышедшего на пенсию" спутника Iridium, что чревато возможным столкновением.

СПРАВКА. UWE-4 заказан Германским центром авиации и космонавтики: он предназначен для отработки перспективных технологий и демонстрации на орбите электрической двигательной установки для кубсатов формата 1U. Его запустили на российской ракете в конце 2018 года. . UWE-4 заказан Германским центром авиации и космонавтики: он предназначен для отработки перспективных технологий и демонстрации на орбите электрической двигательной установки для кубсатов формата 1U. Его запустили на российской ракете в конце 2018 года. Все об этом проекте

В результате орбиту аппарата снизили еще больше - всего на 100 м. Без включения двигателей орбита из-за торможения в верхних слоях атмосферы и микрогравитации была бы понижена всего на 21 м.

Позднее выяснилось, что столкновения не было бы, даже если бы ничего не предпринимали: UWE-4 был уже ниже орбиты Iridium, и в момент максимального сближения аппараты оказались не ближе 6000 м друг от друга.

Смотрите видео: Создан видеотур по Марсу в сверхвысоком качестве: только реальные кадры

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.