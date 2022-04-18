Немцы рекордно недовольны Шольцем за все его время у власти – опрос
Недовольство немецких граждан канцлером Олафом Шольцем достигло нового рекордного уровня: половина опрошенных считают, что он не справляется с вверенной ему работой. Такие "горькие" для главы немецкого правительства цифры обнародовала социологическая компания INSA, пишет Bild am Sonntag.
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49% респондентов недовольны работой Шольца, еще 38% вполне довольны.
"Это самое высокое значение [недовольства] за все его время у власти [с декабря прошлого года]", – подчеркнули социологи.
55% опрошенных граждан ФРГ недовольны своим правительством, положительно его деятельность оценивают 35%.
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Опрос проведен Институтом исследования общественного мнения (INSA) с 11 по 14 апреля 2022 года среди 1002 граждан ФРГ от 18 лет и старше. Погрешность – не выше 2,8%.
- Посол Украины в Германии Мельник считает, что Шольцу нет смысла ехать с визитом в Украину, если до того ФРГ не даст тяжелое вооружение и не введет нефтегазовое эмбарго.
- 8 апреля Шольц заявил, что Германия намерена отказаться от поставок углеводородов из России "как можно быстрее".
- 15 апреля The Telegraph со ссылкой на источник написала, что Берлин готов поддержать запрет ЕС на поставки роснефти. Однако немедленный отказ от российского газа приведет Германию в рецессию: страна потеряет $240 млрд.
- 16 апреля стало известно, что Германия выделит Украине более 1 млрд евро на военную помощь.
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