Немцы рекордно недовольны Шольцем за все его время у власти – опрос

Недовольство немецких граждан канцлером Олафом Шольцем достигло нового рекордного уровня: половина опрошенных считают, что он не справляется с вверенной ему работой. Такие "горькие" для главы немецкого правительства цифры обнародовала социологическая компания INSA, пишет Bild am Sonntag.

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49% респондентов недовольны работой Шольца, еще 38% вполне довольны.

"Это самое высокое значение [недовольства] за все его время у власти [с декабря прошлого года]", – подчеркнули социологи.

55% опрошенных граждан ФРГ недовольны своим правительством, положительно его деятельность оценивают 35%.

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Опрос проведен Институтом исследования общественного мнения (INSA) с 11 по 14 апреля 2022 года среди 1002 граждан ФРГ от 18 лет и старше. Погрешность – не выше 2,8%.

Евгений Пилипенко

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