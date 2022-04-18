UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Немцы рекордно недовольны Шольцем за все его время у власти – опрос

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 06:59
Немцы рекордно недовольны Шольцем за все его время у власти – опрос - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Недовольство немецких граждан канцлером Олафом Шольцем достигло нового рекордного уровня: половина опрошенных считают, что он не справляется с вверенной ему работой. Такие "горькие" для главы немецкого правительства цифры обнародовала социологическая компания INSA, пишет Bild am Sonntag.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

49% респондентов недовольны работой Шольца, еще 38% вполне довольны.

"Это самое высокое значение [недовольства] за все его время у власти [с декабря прошлого года]", – подчеркнули социологи.

55% опрошенных граждан ФРГ недовольны своим правительством, положительно его деятельность оценивают 35%.

Читайте также: Правительство ФРГ призвало немцев экономить энергоресурсы: Это нервирует Путина

Опрос проведен Институтом исследования общественного мнения (INSA) с 11 по 14 апреля 2022 года среди 1002 граждан ФРГ от 18 лет и старше. Погрешность – не выше 2,8%.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия рейтинг опрос олаф шольц INSA
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 