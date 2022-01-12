Неподвижный робот NASA на Марсе ушел в спячку. На Красной планете – буря

Посадочный модуль InSight из-за пыльной бури на Марсе принял меры по экономии энергии и перешел в безопасный режим работы. Приостановлены все функции, кроме основных, пишет NASA.

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Уточняется, что модуль "заснул", чтобы не тратить энергию в условиях дефицита энергии: буря уменьшила количество света, достигающего его солнечных панелей.

Команда миссии остается на связи с InSight: его мощность "низкая, но стабильная". Специалисты опасались, поскольку в 2018 году во время бури на Красной планете прекратил работу марсоход Opportunity.

Модуль InSight справляется с последствиями бури на Марсе благодаря инновационному способу уменьшения количества пыли на панели – ученые для данной цели решили использовать ковш на роботизированном манипуляторе. Это позволяет увеличить энергоснабжение посадочного модуля, но по мере снижения энергии роботу сложнее выполнять действия.

Команда InSight получила данные, что буря ослабевает – на следующей неделе инженеры планируют вернуть модуль к обычному режиму работы.

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Яна Катасонова

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