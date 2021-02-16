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Несмотря на карантин. Военные Южной Кореи задержали перебежчика из КНДР

16.02.2021, 08:10
Несмотря на карантин. Военные Южной Кореи задержали перебежчика из КНДР - Фото
Блокпосты КНДР (сверху) и Южной Кореи (снизу) на границе (Фото – Jeon Heon-Kyun, EPA)

Военные Южной Кореи задержали северокорейца, который пересек укрепленную границу между странами, сообщает Reuters. Это редкий случай возможного побега из КНДР на фоне пандемии коронавируса.

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Как сообщает пресс-служба Объединенного комитета начальников штабов (JSC) Южной Кореи, человек был обнаружен сегодня утром возле блокпоста на восточной стороне демилитаризованной зоны, разделяющей страны. Была развернута срочная поисковая операция.

"Мы взяли неустановленное лицо под стражу и проводим расследование", – говорится в заявлении военных.

Карантинные ограничения со стороны Северной Кореи снизили количество перебежчиков, отмечает Reuters. По словам министра по делам объединения Ли Ин Ёна, за 2020 год примерно 200 человек бежали из Северной Кореи на юг, это примерно на 80% меньше, чем в 2019-м.

Денис Юдин
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кндр южная корея побег карантин
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