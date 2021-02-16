Несмотря на карантин. Военные Южной Кореи задержали перебежчика из КНДР

Военные Южной Кореи задержали северокорейца, который пересек укрепленную границу между странами, сообщает Reuters. Это редкий случай возможного побега из КНДР на фоне пандемии коронавируса.

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Как сообщает пресс-служба Объединенного комитета начальников штабов (JSC) Южной Кореи, человек был обнаружен сегодня утром возле блокпоста на восточной стороне демилитаризованной зоны, разделяющей страны. Была развернута срочная поисковая операция.

"Мы взяли неустановленное лицо под стражу и проводим расследование", – говорится в заявлении военных.

Карантинные ограничения со стороны Северной Кореи снизили количество перебежчиков, отмечает Reuters. По словам министра по делам объединения Ли Ин Ёна, за 2020 год примерно 200 человек бежали из Северной Кореи на юг, это примерно на 80% меньше, чем в 2019-м.

В ноябре 2020 года беглец из КНДР перепрыгнул трехметровый забор на границе.

25 января 2021 года дипломат из посольства КНДР в Кувейте бежал с семьей в Южную Корею.

Денис Юдин

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