Норвегия заверила ВМС США в поддержке на фоне бойкота компании Haltbakk

Американские силы будут продолжать получать необходимые поставки и поддержку от Норвегии, заявил Торе Сандвик

Торе Сандвик (Фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA)

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заверил Военно-морские силы США в поддержке после того, как компания Haltbakk Bunkers заявила об отказе заправлять американские корабли. Соответствующее заявление опубликовано на сайте норвежского правительства.

"Мы видели сообщения, вызывающие обеспокоенность по поддержке кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства", – говорится в ней.

Сандвик подтвердил, что вся запрашиваемая поддержка будет оказана.

"США и Норвегия поддерживают тесное и прочное сотрудничество в области обороны. Американские силы будут продолжать получать необходимые поставки и поддержку от Норвегии", — подчеркнул министр.

Как сообщило медиа Kystens, 1 марта норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers объявила в социальной сети Facebook, что отказывается предоставлять топливо американским военным кораблям после спора между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

"Как вы, пожалуй, понимаете, ни один литр не будет доставлен, пока Трамп не закончит", — заявил владелец Haltbakk Bunkers Гуннар Гран.

Компания призвала европейцев последовать ее примеру. Впоследствии Haltbakk Bunkers удалила это сообщение. Последний пост датирован 18 февраля.