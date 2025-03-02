Норвегія запевнила ВМС США у підтримці на тлі бойкоту компанії Haltbakk

Американські сили продовжуватимуть отримувати необхідне постачання та підтримку від Норвегії, заявив Торе Сандвік

Торе Сандвік (Фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA)

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік запевнив Військово-морські сили США в підтримці після того, як компанія Haltbakk Bunkers заявила про відмову заправляти американські кораблі. Відповідна заява опублікована на сайті норвезького уряду.

"Ми бачили повідомлення, які викликають занепокоєння щодо підтримки кораблів ВМС США в Норвегії. Це не відповідає політиці норвезького уряду", – йдеться у ній.

Сандвік підтвердив, що всю запитувану підтримку буде надано.

"США та Норвегія підтримують тісну й міцну співпрацю в галузі оборони. Американські сили продовжуватимуть отримувати необхідне постачання й підтримку від Норвегії", – наголосив міністр.

Як повідомило медіа Kystens, 1 березня норвезька нафтова компанія Haltbakk Bunkers оголосила у соціальній мережі Facebook, що відмовилася надавати паливо американським військовим кораблям після суперечки між президентом Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі.

"Як ви, мабуть, розумієте, жодного літра не буде доставлено, поки Трамп не закінчить", – заявив власник Haltbakk Bunkers Гуннар Гран.

Компанія закликала європейців наслідувати її приклад. Згодом Haltbakk Bunkers видалила це повідомлення. Останній пост датовано 18 лютого.