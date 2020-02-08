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Новый коронавирус. Число погибших возросло: последние данные

Новый коронавирус. Число погибших возросло: последние данные - Фото
Фото: Jerome Favre/ЕРА
08.02.2020, 07:39

Зафиксировано 34 887 случаев заражения во всем мире

724 человека, которые были заражены новым коронавирусом, погибли. 2076 человек полностью выздоровели. Об этом стало известно из сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на портале Gis and Data.

Наибольшее количество смертей (699) зафиксировано в эпицентре вспышки и месте зарождения вируса - провинции Хубэй. Количество выздоровевших в этой провинции также возросло и достигло 1121 человека.

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