Новый коронавирус. Число погибших возросло: последние данные

724 человека, которые были заражены новым коронавирусом, погибли. 2076 человек полностью выздоровели. Об этом стало известно из сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на портале Gis and Data.
Наибольшее количество смертей (699) зафиксировано в эпицентре вспышки и месте зарождения вируса - провинции Хубэй. Количество выздоровевших в этой провинции также возросло и достигло 1121 человека.
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