Новый коронавирус. Число погибших возросло: последние данные

Фото: Jerome Favre/ЕРА

724 человека, которые были заражены новым коронавирусом, погибли. 2076 человек полностью выздоровели. Об этом стало известно из сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на портале Gis and Data.

Наибольшее количество смертей (699) зафиксировано в эпицентре вспышки и месте зарождения вируса - провинции Хубэй. Количество выздоровевших в этой провинции также возросло и достигло 1121 человека.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

По состоянию на 3 февраля выздоровевших было 475, погибших - 361.

Утром 7 февраля погибших было 638, выздоровевших - 1553.

Его пытались реанимировать и оказывали неотложную терапию. 7 февраля китайские СМИ сообщили , что врач, который предупреждал о коронавирусе, умер.

Читайте также: Страшнее коронавируса. История гриппа, накрывшего мир и Украину десять лет назад