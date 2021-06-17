Нуланд: Мы создали экспертные группы и проверим, хочет ли Россия стабильных отношений

Соединенные Штаты Америки создали экспертные группы и проверят, хочет ли Россия стабильных отношений. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Радио Свобода.

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"Сейчас мы создали пару экспертных групп, и мы проверим, хочет ли Россия стабильных отношений, и можем ли мы достичь определенных соглашений по этим вопросам", – сказала Нуланд.

Она напомнила слова президента США Джо Байдена на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, когда тот, комментируя потенциальную результативность саммита, сказал "вкусный ли пудинг мы узнаем, съев его".

Нуланд добавила, что США хотят иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

"Мы бы хотели, чтобы прекратилась вредоносная деятельность против нас, чтобы не было нарушений прав человека, чтобы был положен конец давления на Украину и на другие страны", – отметила она.

Замгоссекретаря США подчеркнула, что в этом случае выбор за Россией.

"Мы, со своей стороны, говорим, что стабильные и предсказуемые отношения возможны. Однако, если нет, то будут последствия, и президент (Джо Байден – ред.) отреагирует, потому что, как он сказал, мы имеем значительный неиспользованный потенциал, который можем применять в случае необходимости для нашей защиты", – сказала Нуланд.

16 июня Байден и Путин встретились в Женеве. LIGA.net вела хронику саммита.

Байден заявил, что сказал Путину о несокрушимой поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины, и отметил, что подлинный результат встречи покажут ближайшие 3-6-12 месяцев.

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Наталия Медведева

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