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О чем сообщал вывезенный из России агент ЦРУ - данные NYT

О чем сообщал вывезенный из России агент ЦРУ - данные NYT - Фото
Джон О. Бреннан, бывший директор ЦРУ (Фото: EPA)
10.09.2019, 09:53

Чиновник из правительства России был информатором ЦРУ о вмешательстве в американские выборы

Агент ЦРУ из правительства России, вывезенный в США в 2017 году, был источником информации о личном вмешательстве президента России Владимира Путина в выборы президента США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Десятилетия назад ЦРУ завербовало и вело российского чиновника среднего уровня, который начал быстрое продвижение по службе. Он добился влиятельного поста и получил доступ к секретам Кремля высшего уровня, сообщает NYT.

Информатор стал считаться очень важным, когда власти США осознали, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы 2016 года. ЦРУ стало беспокоиться о его безопасности и предложило выехать в США, но сначала получило отказ: информатор ссылался на угрозу безопасности семьи. Его начали подозревать в том, что он двойной агент, но несколько месяцев спустя снова предложили выехать, и на этот раз агент согласился.

Информатор не входил в узкий круг Путина, но регулярно встречался с ним и имел доступ к решениям высокого уровня. Его информация была настолько деликатной, что тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан не сообщал ее на ежедневных брифингах у президента Барака Обамы, а направлял в Овальный кабинет отдельными докладами. 

Эта информация якобы стала для ЦРУ доказательством того, что лично Путин отдал приказ о вмешательстве в американские выборы и управлял этим вмешательством, включая взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии, а также того, что Путин желал победы Дональда Трампа.

Личность и новое место жительства агента не раскрывается, поскольку ЦРУ считает, что его жизнь находится под угрозой.

Трамп заявил, что ему ничего неизвестно о вывезенном из России американском информаторе, в эфире канала Fox. "Я ничего об этом не знаю. Вижу, что ЦРУ великолепно ответило. Все, что сказали в ЦРУ, меня устраивает", - заявил он.

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