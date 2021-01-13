Нью-Йорк расторгнет все деловые контракты с Трампом и его Trump Organization – мэр

Нью-Йорк расторгнет все деловые контракты с президентом США Дональдом Трампом и его Trump Organization из-за штурма Капитолия его сторонниками. Об этом в интервью MSNBC заявил мэр города Билл де Блазио.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я здесь, чтобы объявить, что город Нью-Йорк разрывает все контракты с Trump Organization", – сказал де Блазио.

По его словам, Trump Organization зарабатывает около $17 миллионов в год благодаря контрактам на содержание двух ледовых катков и карусели в Центральном парке, а также поля для гольфа в Бронксе.

Мэр говорит, что Нью-Йорк может на законных основаниях расторгнуть договора, если руководство компании уличено в преступной деятельности. "Подстрекательство к восстанию – давайте будем предельно честны, давайте еще раз повторим слова – подстрекательство к восстанию против правительства Соединенных Штатов явно является преступной деятельностью", – сказал де Блазио.

После событий в Вашингтоне 6 января Трамп столкнулся с намерением порвать с ним любые отношения со стороны частных компаний, организаций и политических лидеров.

11 января Ассоциация игроков в гольф США (PGA) отказалась проводить чемпионат 2022 года на поле, которое принадлежит Трампу.

12 января, по информации Bloomberg, Deutsche Bank и Signature Bank, обслуживавшие семью и бизнес Трампа, отказались от деловых отношений с ним.

12 января в Евросоюзе отказали во встрече госсекретарю и близкому соратнику Трампа Майку Помпео.

Журнал Forbes сегодня заявил, что будет считать ложью данные тех компаний, которые наймут сотрудников администрации Трампа.

Читайте также: Интернет будущего | Ликвидация Трампа в соцсетях – цензура или защита демократии? Спор Цукерберга с Дуровым

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.