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Нью-Йорк расторгнет все деловые контракты с Трампом и его Trump Organization – мэр

13.01.2021, 17:11
Нью-Йорк расторгнет все деловые контракты с Трампом и его Trump Organization – мэр - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Нью-Йорк расторгнет все деловые контракты с президентом США Дональдом Трампом и его Trump Organization из-за штурма Капитолия его сторонниками. Об этом в интервью MSNBC заявил мэр города Билл де Блазио.

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"Я здесь, чтобы объявить, что город Нью-Йорк разрывает все контракты с Trump Organization", – сказал де Блазио.

По его словам, Trump Organization зарабатывает около $17 миллионов в год благодаря контрактам на содержание двух ледовых катков и карусели в Центральном парке, а также поля для гольфа в Бронксе.

Мэр говорит, что Нью-Йорк может на законных основаниях расторгнуть договора, если руководство компании уличено в преступной деятельности. "Подстрекательство к восстанию – давайте будем предельно честны, давайте еще раз повторим слова – подстрекательство к восстанию против правительства Соединенных Штатов явно является преступной деятельностью", – сказал де Блазио.

После событий в Вашингтоне 6 января Трамп столкнулся с намерением порвать с ним любые отношения со стороны частных компаний, организаций и политических лидеров.

  • 11 января Ассоциация игроков в гольф США (PGA) отказалась проводить чемпионат 2022 года на поле, которое принадлежит Трампу.
  • 12 января, по информации Bloomberg, Deutsche Bank и Signature Bank, обслуживавшие семью и бизнес Трампа, отказались от деловых отношений с ним.
  • 12 января в Евросоюзе отказали во встрече госсекретарю и близкому соратнику Трампа Майку Помпео.
  • Журнал Forbes сегодня заявил, что будет считать ложью данные тех компаний, которые наймут сотрудников администрации Трампа.

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Вадим Ребрина
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